Baba son bölüm izle! Baba 13. bölüm HD izle! Baba yeni bölümde neler olacak? 17 Mayıs Show TV Baba full bölüm izle! - Haberler

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba son bölüm izle! Baba 13. bölüm HD izle! Baba yeni bölümde neler olacak? 17 Mayıs Show TV Baba full bölüm izle! Baba dizisi son bölüm HD izle!

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 13. Bölüm Fragmanı yayında. Saruhanlı ailesinin hep birlikte kahvaltı yaptığı sıcacık anların ekrana geldiği tanıtımda Kadir, ailesine Ödemiş'e dönmemeleri gerektiğini söylüyor. Yaşar ve Münevver kendi emekleriyle para kazanmaya başlarken ihanet ettiği ailesini izleyen Servet onların mutluluğunu görünce öfkesine hâkim olamıyor. İlhan'ın Büşra'yı odaya kilitlemesi izleyenleri şaşırtırken Servet'in Kürşat ile Şahika'yı yakalayıp yakalamayacağı heyecanla bekleniyor. İlhan'ın "Ben çok acı çektim Kadir, biraz da sen çek istiyorum!" sözleri üzerine alevlerin arasına dalan Kadir'in "Baba!" feryadı merak uyandırıyor.

BABA CANLI İZLE!

BABA SON BÖLÜM İZLE!

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 12. Bölümünde; Servet'in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin'den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu'nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir'e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Beril Pozam - Sevil Öztürk (1-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı (1-)

Özge Özacar - Cansu Erim (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Macit Koper - Ferit Karaçam (1-)

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Tolga Sala - Kürşat (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

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