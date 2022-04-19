Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba son bölüm izle! Baba 10. bölüm HD izle! Baba yeni bölümde neler olacak? 19 Nisan Show TV Baba full bölüm izle! Baba dizisi son bölüm HD izle!

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 10. Bölüm Fragmanı yayında. Emin'in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar'ın Uğur'la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor. Kardeşlerine rest çeken Servet'in, "Her zaman her yerde karşınızdayım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam'ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.

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BABA SON BÖLÜM İZLE!

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 9. Bölümünde; Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Beril Pozam - Sevil Öztürk (1-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı (1-)

Özge Özacar - Cansu Erim (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Macit Koper - Ferit Karaçam (1-)

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Tolga Sala - Kürşat (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

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