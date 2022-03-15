Baba son bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba son bölüm izle! Baba 5. bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baba her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 5. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Emin'in zorlamasıyla Ahmet ile aynı odada kalmaya mecbur bırakılan Büşra, abisi Kadir'den yardım isterken bu konu Emin ve Kadir arasında yeniden krize yol açıyor. Büşra'nın mutsuz olmasını istemeyen Kadir, Ahmet ile aynı odada kalmaması için Emin'e tepki gösterirken Emin ise geri adım atmıyor. "Ben Emin'in kızı boşandı dedirtmem!" sözleriyle bir kez daha düşüncesinin altını çizen Emin karşısında Kadir'in Büşra'yı kurtarmak için ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 4. Bölümünde; Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala - Kürşat

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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