Baba son bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
- Güncelleme:
Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün 5. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Baba son bölümü izlemek isteyen seyirciler, Baba son bölüm izle! Baba 5. bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Baba HD izle! Baba son bölüm izle! Baba izle! Baba son bölümde neler olacak?
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba son bölüm izle! Baba 5. bölüm full HD izle! Baba 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Baba her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Baba 5. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Emin'in zorlamasıyla Ahmet ile aynı odada kalmaya mecbur bırakılan Büşra, abisi Kadir'den yardım isterken bu konu Emin ve Kadir arasında yeniden krize yol açıyor. Büşra'nın mutsuz olmasını istemeyen Kadir, Ahmet ile aynı odada kalmaması için Emin'e tepki gösterirken Emin ise geri adım atmıyor. "Ben Emin'in kızı boşandı dedirtmem!" sözleriyle bir kez daha düşüncesinin altını çizen Emin karşısında Kadir'in Büşra'yı kurtarmak için ne yapacağı ise merakla bekleniyor.
Baba'nın 4. Bölümünde; Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.
Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala - Kürşat
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı