Baba Parası nerede çekildi? Baba Parası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Parası hangi yıl çıktı? Hangi il ve ilçede çekildi, hastane neresi?

Baba Parası, Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk yapımı komedi filmi. Baba Parası nerede çekildi? Baba Parası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Parası ne zaman, hangi yıl çıktı? Hangi il ve ilçede çekildi?

BABA PARASI NE ZAMAN ÇIKTI?

Baba Parası, Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk yapımı komedi filmi. Baba Parası 2020 yapımı bir filmdir.

BABA PARASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Film genel olarak İstanbul'da çekilmiştir. "Baba Parası" filminin hastane sahneleri Özel Adatıp İstanbul Hastanesi'nin 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, 7 katlı ve 200 yatak kapasiteli binada çekildi.

BABA PARASI KONUSU NEDİR?

Bir zengin, bir fakir, bir siyahi, bir beyaz, bir profesör, bir cahil, bir köylü, bir şehirli, bir Hıristiyan, bir Müslümanın aynı babanın evladı olabilir mi? Eğer yakın zamanda ölen ve ömrü boyunca her çiçekten bal almayı kendine düstur edinen ülkenin en zengin ev çapkın insanının gayri meşru çocukları ve yasal varisleri olduklarını öğrenirlerse neden olmasın? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir "en kötü olanı". Ortada babasının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuk bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar. Kardeşler, para için insanın ne kadar ileri gidebileceğinin ispatını yaparlar.

Yönetmen koltuğunda 'Ailecek Şaşkınız', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.

BABA PARASI OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural - Selim

Murat Cemcir - Niyazi

Devrim Yakut - Yakut

Rasim Öztekin - Saffet

Yağmur Tanrısevsin - Tülin

Özgür Emre Yıldırım - Erdal

Deniz Barut - Avukat Aslı

Giray Altınok - Bekçi

Osman Alkaş - Selim Üvey Baba

Kenan Civiniz - Adam 3

Sabahattin Ozan Aslan - Adam 2

Ayhan Taş - İmam

Oya Gürel - Selim Üvey Anne

Yağmur Karabal - Taksideki Kız

Zehra Yılmaz - Nurten