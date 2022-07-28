Baba Parası nerede çekildi? Baba Parası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Parası hangi yıl çıktı? Hangi il ve ilçede çekildi, hastane neresi?
Bugün ATV'de Baba Parası filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Baba Parası nerede çekildi? Baba Parası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Parası ne zaman, hangi yıl çıktı? Hangi il ve ilçede çekildi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Baba Parası, Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk yapımı komedi filmi. Baba Parası nerede çekildi? Baba Parası konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Parası ne zaman, hangi yıl çıktı? Hangi il ve ilçede çekildi?
BABA PARASI NE ZAMAN ÇIKTI?
Baba Parası, Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk yapımı komedi filmi. Baba Parası 2020 yapımı bir filmdir.
BABA PARASI NEREDE ÇEKİLDİ?
Film genel olarak İstanbul'da çekilmiştir. "Baba Parası" filminin hastane sahneleri Özel Adatıp İstanbul Hastanesi'nin 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, 7 katlı ve 200 yatak kapasiteli binada çekildi.
BABA PARASI KONUSU NEDİR?
Bir zengin, bir fakir, bir siyahi, bir beyaz, bir profesör, bir cahil, bir köylü, bir şehirli, bir Hıristiyan, bir Müslümanın aynı babanın evladı olabilir mi? Eğer yakın zamanda ölen ve ömrü boyunca her çiçekten bal almayı kendine düstur edinen ülkenin en zengin ev çapkın insanının gayri meşru çocukları ve yasal varisleri olduklarını öğrenirlerse neden olmasın? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir "en kötü olanı". Ortada babasının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuk bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar. Kardeşler, para için insanın ne kadar ileri gidebileceğinin ispatını yaparlar.
Yönetmen koltuğunda 'Ailecek Şaşkınız', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.
BABA PARASI OYUNCU KADROSU
Ahmet Kural - Selim
Murat Cemcir - Niyazi
Devrim Yakut - Yakut
Rasim Öztekin - Saffet
Yağmur Tanrısevsin - Tülin
Özgür Emre Yıldırım - Erdal
Deniz Barut - Avukat Aslı
Giray Altınok - Bekçi
Osman Alkaş - Selim Üvey Baba
Kenan Civiniz - Adam 3
Sabahattin Ozan Aslan - Adam 2
Ayhan Taş - İmam
Oya Gürel - Selim Üvey Anne
Yağmur Karabal - Taksideki Kız
Zehra Yılmaz - Nurten