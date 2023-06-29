Baba Parası konusu nedir, oyuncuları kimler? Baba Parası filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Selim, Niyazi, Yakut, Saffer, Tülin kimdir?

Bugün ATV'de Baba Parası filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında detayları merak etti. Baba Parası filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baba Parası filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Selim, Niyazi, Yakut, Saffer, Tülin kimdir? İşte detaylar...

Her bayramda olduğu gibi bu bayram günlerinde de televizyonlarda yerli ve yabancı filmler ekrana gelmektedir. Bugün ATV'de Baba Parası filmi yayınlanacak. Peki, Baba Parası oyuncuları kimlerdir? Baba Parası filminin konusu nedir? Baba Parası filmi hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...

BABA PARASI HANGİ YIL YAPIMI?

Baba Parası, Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk yapımı komedi filmi.

BABA PARASI KONUSU NE?

Bir zengin, bir fakir, bir siyahi, bir beyaz, bir profesör, bir cahil, bir köylü, bir şehirli, bir Hıristiyan, bir Müslümanın aynı babanın evladı olabilir mi? Eğer yakın zamanda ölen ve ömrü boyunca her çiçekten bal almayı kendine düstur edinen ülkenin en zengin ev çapkın insanının gayri meşru çocukları ve yasal varisleri olduklarını öğrenirlerse neden olmasın? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir "en kötü olanı". Ortada babasının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuk bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar. Kardeşler, para için insanın ne kadar ileri gidebileceğinin ispatını yaparlar.

Yönetmen koltuğunda 'Ailecek Şaşkınız', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' gibi filmlere imza aran Selçuk Aydemir'in oturduğu komedi türündeki filmin başrollerini, yönetmeninin diğer filmlerinde de birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir üstleniyor.

BABA PARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahmet Kural - Selim

Murat Cemcir - Niyazi

Devrim Yakut - Yakut

Rasim Öztekin - Saffet

Yağmur Tanrısevsin - Tülin

Özgür Emre Yıldırım - Erdal

Deniz Barut - Avukat Aslı

Giray Altınok - Bekçi

Osman Alkaş - Selim Üvey Baba

Kenan Civiniz - Adam 3

Sabahattin Ozan Aslan - Adam 2

Ayhan Taş - İmam

Oya Gürel - Selim Üvey Anne

Yağmur Karabal - Taksideki Kız

Zehra Yılmaz - Nurten