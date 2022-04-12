Baba nerede çekiliyor? Baba dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki konak nerede, iş yeri nerede?
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Baba nerede çekiliyor? Baba dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki konak nerede, iş yeri nerede? Baba dizisinde yer alan konak nerededir? Baba dizideki iş yeri nerede, hangi ilde? İşte bilgiler...
Baba dizisini izleyenler dizisinin nerede çekim yaptığını merak ediyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba nerede çekiliyor? Baba dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki konak nerede, iş yeri nerede?
Baba dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı'dır. Dizideki Reşat Paşa Konağı'nın Kadıköy'de olduğu bilinmektedir.
Baba her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı
Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK— Haberler (@Haberler) April 11, 2022