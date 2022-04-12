Baba dizisini izleyenler dizisinin nerede çekim yaptığını merak ediyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba nerede çekiliyor? Baba dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki konak nerede, iş yeri nerede?

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı'dır. Dizideki Reşat Paşa Konağı'nın Kadıköy'de olduğu bilinmektedir.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN?

Baba her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK — Haberler (@Haberler) April 11, 2022

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