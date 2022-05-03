Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Salı mi?

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba Dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Baba dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

BABA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? (3 MAYIS 2022)

Baba bugün yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşımda yeni bölümün haftaya 10 Mayıs'ta yayınlanacağı öğrenildi. Diğer dizilerde olduğu gibi bugün bayram olduğundan dolayı Baba dizisinin bayram arası yaptığı tahmin edilmektedir.

3 MAYIS 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Ailecek Şaşkınız

22:30 - Nasipse Adayız

00:30 - Ailecek Şaşkınız

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Beril Pozam - Sevil Öztürk (1-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Saruhanlı Kalkan (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı (1-)

Özge Özacar - Cansu Erim (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Macit Koper - Ferit Karaçam (1-)

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Tolga Sala - Kürşat (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

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