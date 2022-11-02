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Baba ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

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Baba ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Baba yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Baba dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Baba ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Baba yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Baba yeni bölüm hangi gün? Baba dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Babadizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Baba dizisinin yeni bölümleri Salı günleri ekranlara gelmektedir.

Baba ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Ana karakterler:

Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer): Saruhanlı ailesinin babasıdır.

Kadir Saruhanlı (Tolga Sarıtaş): Saruhanlı ailesinin en küçük oğludur.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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