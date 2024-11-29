Baba II filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Baba II filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Baba II filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Baba II filmini izleyecek olanların merak ettiği Baba II konusu nedir, Baba II oyuncuları kimler ve Baba II özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABA II FİLMİ KONUSU NEDİR?

Baba 2, mafya dünyasında yükselip ailesini korumaya çalışırken kendini beklenmedik suçların içinde bulan Michael Corleone'ı anlatıyor. Zekası Michael'i bir suç imparatorluğunun başına geçirirken, bu güç ve acımasızlık ona yalnızlık ve mutsuzluk getirir.

1917 yılında New York'a yeni gelen genç Corleone, bir mafya liderini öldürerek hızla saygınlık kazanır ve korkulan bir figür haline gelir. Yıllar sonra, Washington'da senato komitesine ifade veren Michael Corleone, aile işleriyle ilgili sorgulanır. Film, eleştirmenler tarafından önceki filmden daha başarılı bulunan ender devam filmlerinden biri olarak kabul edilir.



BABA II FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Al Pacino - "Don Michael Corleone"

Robert Duvall - "Thomas Hagen"

Diane Keaton - "Kay Adams"

John Cazale - "Fredo Corleone"

Talia Shire - "Constanzia 'Connie' Corleone"

Robert De Niro - "Vito Corleone"

Giuseppe Sillato - Don "Ciccio" Francesco