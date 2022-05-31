Baba final mi, sezon finali mi yapıyor? Baba dizisi neden final yapıyor, bitiyor mu? Baba dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Yeni sezon ne zaman? - Haberler

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba final mi, sezon finali mi yapıyor? Baba dizisi neden final yapıyor, bitiyor mu? Baba dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Yeni sezon ne zaman?

BABA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün sezon finali yapıyor. Dizi bugün 15. bölüm ile sezon finali yapacak.

Baba dizisi Twitter resmi paylaşım:

"Sezon finaline son 1 saat!

#Baba bu akşam saat 20.00'de @showtv 'de! @ayyapim Bölüm etiketimiz: #yolunsonu"

Buna göre dizi bugün 31 Mayıs Salı günü sezon finali yapacak.

BABA SEZON FİNALİ Mİ, TAMAMEN Mİ BİTİYOR?

Dizi tamamen bitmiyor, sezon finali yapıyor. Baba dizisi gelecek sezon da Show TV ekranlarında aynı gününde devam etmesi bekleniyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Saruhanlı Karaçam (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat- Şahika (1-)

Tolga Sala- Kürşat (1-)

Oktay Çubuk- Kadircan Saruhanlı (1-)

Özge Özacar- Cansu Serim (1-)

Renan Bilek - Firuz (6-)

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