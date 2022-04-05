Baba 'Elif' Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri
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Yayın hayatına Show TV ekranlarında başlayan, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı Baba dizisinde Elif'i canlandıran Dilara Aksüyek kimdir? Senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin oyuncu kadrosu merak topluyor. Peki, Baba 'Elif' Dilara Aksüyek kimdir? Beril Pozam kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri
Baba'Elif' Dilara Aksüyek kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni başlayan Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Baba 'Elif'i Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri İşte ayrıntılar...
BABA ELİF KİMDİR?
Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran isim Dilara Aksüyek'tir.
DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
- Doğum tarihi: 24 Temmuz 1987
- Kaç yaşında: 34 yaşında
- Nereli: Karşıyaka
- Boy: 1,65 m
Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka), Türk oyuncudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk rolü 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.