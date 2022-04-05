Baba nerede çekiliyor? SHOW TV Baba dizisi hangi konakta, İstanbul'da nerede çekildi? Saruhanlı konağı nerede?

Baba nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. SHOW TV Baba dizisi hangi şehirde çekildi?

BABA DİZİSİ SHOW TV'DE BAŞLIYOR

Ay Yapım ilgiyle izlenen projelerine bir yenisini daha ekliyor. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ı buluşturan 'Baba' çok yakında Show TV'de başlıyor.

Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleminin Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Şimdiden heyecanla beklenen diziden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Saruhanlı ailesinin reisi Emin ile hapisten çıkan oğlu Kadir'in aile kavramı üstüne yaşadığı çatışmanın ipuçları yer alıyor.

BABA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı'dır.

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