Show Tv ekranından yayınlanan Baba dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu izleyenler tarafından merak ediliyor. Baba dizisi oyuncu kadrosu ve konusu nedir araştırılıyor. Peki, Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Baba dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu ve Baba dizisi ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. Başrollerinde Haluk Bilginer'in olduğu Baba dizisi ne zaman başlıyor merak ediliyor. Baba dizisi ne zaman başlıyor? Baba dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? Baba dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Detaylar haberimizdedir…

BABA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Baba dizisi geçtiğimiz sezon çarpıcı bir sezon finali bölümü ile seyircisine veda etti. Baba dizisi ne zaman başlayacağı henüz belli değildir.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu