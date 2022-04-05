Baba dizisi hangi kanalda? Baba ne zaman, saat kaçta?
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Ekranların yeni dizisi Baba 15 Şubat'ta başladı. Dizinin başlamasıyla birlikte Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Baba hangi günler yeni bölümü olacak merak ediliyor. Peki, Baba dizisi hangi gün?
Baba dizisi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Peki, Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta? İşte detaylar...
Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 15 Şubat Salı yayınlanacak. Dizi Salı günleri ekranlara geliyor.
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı