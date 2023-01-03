Ekranların sevilen dizisi Baba geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Finalinin ardından vatandaşlar, Baba dizisi final mi yaptı, bitti mi? Baba neden bitti, neden final yaptı? Baba final bölümünde neler oldu? merak etti. Peki, Baba neden final yaptı? Baba dizisi neden bitti? İşte detaylar...

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba dizisi final mi yaptı, bitti mi? Baba neden bitti, neden final yaptı? Baba final bölümünde neler oldu?

BABA DİZİSİ HANGİ GÜN?

Baba her Salı saat 20:00 'da Show TV'de başlıyordu. Fakat dizi final yaptığı için bugün yeni bölümü yok.

BABA DİZİSİ 3 OCAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Baba dizisi geçtiğimiz hafta final yaptığı için dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi geçen hafta 27 Aralık Salı 2022 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizi 30. bölüm ile final yapmıştı.

BABA DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI, NEDEN BİTTİ?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre dizinin reytinglerden dolayı final yaptığı düşünülmektedir.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.