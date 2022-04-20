Baba dizisi FİNAL mi yapıyor? Baba dizisi bitiyor mu?

Baba dizisi final mi yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin yeni sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın bu sezon sona ereceği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Baba final mi yapacak? Baba dizisi bitiyor mu? İşte bilgiler...

BABA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Baba dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Show TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Baba, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Baba dizisinin final yapacağı ve bu sezon sona ereceğine dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde Show TV'de yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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