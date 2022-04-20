Baba dizisi FİNAL mi yapıyor? Baba dizisi bitiyor mu?
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgi ile izlenen Baba dizisi hakkında Baba final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hayranlarını tedirgin edecek bir iddia ortaya atılan Baba final mi yapacak? Baba dizisi bitiyor mu?
Baba dizisi final mi yapıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin yeni sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın bu sezon sona ereceği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Baba final mi yapacak? Baba dizisi bitiyor mu? İşte bilgiler...
İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Baba dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Show TV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Baba, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Baba dizisinin final yapacağı ve bu sezon sona ereceğine dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde Show TV'de yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.
Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı