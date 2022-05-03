Baba dizisi bu hafta yok mu? Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baba dizisi neden yok, bu akşam yok mu?

Baba Dizisi bu hafta yok mu? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Show TV'de yayınlanan Baba dizisi izleyicileri Baba bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Baba dizisi izleyicileri Baba bu hafta yok mu? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baba dizisi neden yok, bu akşam yok mu? Baba bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü Show TV yayın akışına göre Baba var mı yanıtı haberimizde...

BABA DİZİSİ BU HAFTA YOK MU?

Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında Show TV'nin sevilen dizisi Baba dizisi de yer alıyor. Baba dizisinin yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta Show TV'de Baba dizisi yerine Ailecek Şaşkınız sinema filmi yayınlanacak. İşte Show TV yayın akışı:

08:45 Bir Şansım Olsa

10:15 Sev Kardeşim

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Nasipse Adayız

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Baba dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

BABA DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emin'in Kadir'i görebilmek için karakolda olay çıkardığı tanıtımda Kadir, serbest bırakılıyor. Servet'in ailesine yaptıklarını Burak'tan öğrenen Kadir şoke olurken Saruhanlı köşkünde gerilim tırmanıyor. Kadir büyük bir öfkeyle Servet'e saldırırken, "Benim ailemden uzak duracaksın!" sözleri dikkat çekiyor.

BABA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 11. Bölümünde; Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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