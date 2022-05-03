Baba dizisi bu hafta yok mu? Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baba dizisi neden yok, bu akşam yok mu?
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Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Show TV'de yayınlanan Baba dizisi izleyicileri Baba bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Baba dizisi izleyicileri Baba bu hafta yok mu? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baba dizisi neden yok, bu akşam yok mu? Baba bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü Show TV yayın akışına göre Baba var mı yanıtı haberimizde...
Baba Dizisi bu hafta yok mu? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Show TV'de yayınlanan Baba dizisi izleyicileri Baba bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Baba dizisi izleyicileri Baba bu hafta yok mu? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baba dizisi neden yok, bu akşam yok mu? Baba bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü Show TV yayın akışına göre Baba var mı yanıtı haberimizde...
Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında Show TV'nin sevilen dizisi Baba dizisi de yer alıyor. Baba dizisinin yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta Show TV'de Baba dizisi yerine Ailecek Şaşkınız sinema filmi yayınlanacak. İşte Show TV yayın akışı:
- 08:45 Bir Şansım Olsa
- 10:15 Sev Kardeşim
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Ailecek Şaşkınız
- 22:30 Nasipse Adayız
Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Baba dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Emin'in Kadir'i görebilmek için karakolda olay çıkardığı tanıtımda Kadir, serbest bırakılıyor. Servet'in ailesine yaptıklarını Burak'tan öğrenen Kadir şoke olurken Saruhanlı köşkünde gerilim tırmanıyor. Kadir büyük bir öfkeyle Servet'e saldırırken, "Benim ailemden uzak duracaksın!" sözleri dikkat çekiyor.
Baba'nın 11. Bölümünde; Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı