SHOW TV'nin sevilen dizisi Baba yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Baba dizisinde yer alan Begüm karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Baba dizisi Begüm kim? Hazal Türesan kimdir? Baba dizisi Begüm karakterini kim canlandırıyor? Baba dizisi Begüm gerçekte kim? İşte detaylar...

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Başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisi Şerbeti Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Baba dizisinin karakterlerinden Begüm, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Baba dizisi Begüm karakteri merak konusu oldu. Baba dizisi Begüm kim? Hazal Türesan kimdir? Baba dizisi Begüm karakterini kim canlandırıyor? Baba dizisi Begüm gerçekte kim? Detaylar haberimizde...

BABA KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA DİZİSİ BEGÜM KİM?

Baba dizisinde Begüm karakteri merak konusu oldu. Baba dizisinde Begüm karakterini Hazal Türesan canlandırmaktadır.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985'te Ankara'da doğdu. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer almaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.