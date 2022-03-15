Baba dizisi 5. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta?

Baba dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Peki, Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta? İşte detaylar...

BABA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 15 Şubat Salı yayınlanacak. Dizi Salı günleri ekranlara geliyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 4. Bölümünde; Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.

BABA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Baba 5. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Servet'in babası Emin'le Kadir hakkında konuştuğu sahnede söyledikleri izleyenleri şoke ediyor. Sevil'den bahseden ve onun İstanbul'a geldiğini anlatan Servet, Kadir'i zor durumda bırakacak sözleriyle Emin'i kışkırtıyor. Servet'in bu hareketiyle neyi amaçladığı kafaları karıştırırken, "Emin yıllar sonra Kadir ile Sevil'in ilişkisine yeniden engel olacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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