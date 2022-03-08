Baba dizisi 4. yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta?
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Ekranların yeni dizisi Baba 15 Şubat'ta başladı. Dizinin başlamasıyla birlikte Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Baba hangi günler yeni bölümü olacak merak ediliyor. Peki, Baba dizisi hangi gün?
Baba dizisi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Peki, Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta? İşte detaylar...
Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 15 Şubat Salı yayınlanacak. Dizi Salı günleri ekranlara geliyor.
Baba'nın 3. Bölümünde; Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır.İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.
Baba 4. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in Saruhanlı köşküne gelmesiyle Fazilet Hanım büyük bir sevinç yaşarken Emin'in ortada olmaması ikisini de endişelendiriyor. Emin yardım ettiği taksicinin evinde yaralı halde görülürken adı dahil hiçbir şey söyleyememesi gerilimi artırıyor. Büşra ve İlhan'ın karşılaşması dikkat çekerken Büşra'nın kocası Ahmet'i evde gören Kadir öfkesine hakim olamıyor. İlhan, Kadir'e "Üç gün içinde bana 40 milyon dolarımı getireceksiniz!" diyerek rest çekerken Kadir'in bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu oluyor.
Baba 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanıyor. Emin, Servet'ten gece nerede olduğunun hesabını sorarken, bir partide olan Servet'in babasına vereceği yanıt merakla bekleniyor. Emin, bütün aileye İstanbul'da istedikleri gibi davranamayacaklarını söyleyerek gözdağı verirken İlhan'ın Büşra'ya hediye alması dikkat çekiyor. Kadircan hakkında çıkan haberler ailede gerilime sebep olurken İlhan'ın tuzağına düşen Servet de çekilen fotoğraflarını görünce şoke oluyor. Kadir, basına açıklama yaparak ailesini korurken Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı yeniden hissediliyor. Kadir'in "Pencereleri açıyorum!" sözleri üzerine ikili arasındaki dengeler nasıl değişecek heyecanla bekleniyor.
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı