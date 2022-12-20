Baba yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Baba dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Baba dizisi 30. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba yeni bölüm fragman izle! Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baba dizisi 30. bölüm fragmanı izle! Başrolünde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmakta. Baba yeni bölümde neler olacak? Baba yeni bölüm fragman izle! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

BABA KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba…Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA 30.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Baba dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Baba dizisinin 30.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.