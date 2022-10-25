Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 21. bölüm izle!

Show Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Baba yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Baba adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Baba canlı izle! Baba yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir, İlhan'a Emin'in gerçekten birini öldürdüğünü itiraf ederken Begüm'ün bu konuşmayı duyup duymadığı merak konusu oluyor. Büşra'nın Selahattin'le görüşmeye gitmesi dikkat çekerken, polislerin eski Saruhanlı Köşkü'ne baskın düzenlemesi akıllara "Emin'in suçu ortaya çıkacak mı?" sorusunu getiriyor.

Fazilet'in Emin'e aile fotoğraf albümü gösterdiği tanıtımda duygu dolu anlar yaşanırken, Firuze ve Kadir arasında gerilim yükseliyor. İkili Firuze'nin odasında tartışırken bu sırada Selahattin'in eve gelmesi "Selahattin, Firuze ve Kadir'i yakalayacak mı?" sorusunu akıllara getiriyor. Gelecek bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.