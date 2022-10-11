Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 19. bölüm izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 18. Bölümünde; Aralarındaki temasın tehlikelerini gören Firuze, Kadir'le yüzleşmek ister ama bu konuşma ikisini biraz daha yakınlaştırır. Liderliğini üstlendiği Çöpköy'de, karşısındaki insanların kendisine ilk defa karşı çıktığını gören Selahattin, bir an önce bu duruma müdahale etmesi gerektiğini anlar. Otoritesi sarsılmaya başlayan Selahattin, Kadir'e bir tuzak kurar ama Kadir bu tuzaktan sürpriz bir telefonla haberdar olur. Bir yandan Büşra'ya ulaşmaya çalışan İlhan diğer yandan Emin'i aramaya devam ederken aldığı bir bilgi tüm dengeleri değiştirir. Emin aylar sonra ailesine dair bazı bilgilere ulaşır. Kadir, babasıyla ilgili önemli bir ipucu yakalar ve baba-oğul birbirlerine bir adım daha yaklaşır.

BABA SON BÖLÜM İZLE!