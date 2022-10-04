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Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 18. bölüm izle!

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Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 18. bölüm izle!

Show Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Baba yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Baba adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Baba canlı izle! Baba yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

Baba 18. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in Emin'i bulduğu tanıtımda baba oğulun birbirine sarıldığı duygu dolu anlar yüreklere dokunurken, büyük kavuşma şimdiden merakla bekleniyor.

Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 18. bölüm izle!

Baba'nın 17. Bölümünde; Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur. Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar. Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır. Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.

BABA SON BÖLÜM İZLE!

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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