Show Tv kanalında yayınlanan beğenilen yapım Baba yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Baba adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Baba canlı izle! Baba yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba CANLI izle! Show Tv Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Baba adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV BABA CANLI İZLE!

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar.

İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir.

Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır.

Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır.

İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur.

Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar.

Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır.

Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 16. Bölümünde; Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarındadır. Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BABA SON BÖLÜM İZLE!