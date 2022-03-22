Baba canlı izle! Show Tv Baba yeni bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Baba bu akşam 6. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Baba dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Baba canlı izle! Show Tv Baba 6. yeni bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Baba canlı izle! Show Tv Baba 6. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Baba full HD izle!
Baba full HD izle! Baba canlı izle! Heyecanla beklenen Baba yeni bölümü bugün Show Tv'de ekranlara geliyor. Baba canlı izle! Show Tv Baba 6. yeni bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Baba fragman izle! Baba yeni fragmanı yayınlandı mı? Baba full izle!
Baba dizisi her Salı saat 20:00'da Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir. Emin'in aldığı karar ise ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala - Kürşat
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı
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