Baba canlı izle linki araştırılıyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Baba CANLI izle! Show TV Baba 9. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle linki haberimizde...

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir ve Elif'in Ornaz Holding'de karşı karşıya geldiği tanıtımda Elif'in lehine yapılan oylamada Büşra ve Servet'in el kaldırarak Kadir'e inat oy vermeleri dikkat çekiyor. Servet'in bu hamlesine Yaşar sert tepki gösterirken, Büşra ve Kadir yüzleşiyor. Büşra'nın, "En azından orada beni seven biri var" sözleri Kadir'i şoke ediyor. Büşra ile İlhan giderek birbirine yakınlaşırken, Ahmet'in tehditkar konuşması Büşra'yı köşeye sıkıştırıyor. Servet'in Emin'e "Tek sana kendimi sevdiremedim be baba…" sözleri yüreklere dokunurken, polislerin Servet'i götürdüğü anlar ise merak uyandırıyor.

BABA CANLI İZLE!

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BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 8. Bölümünde; Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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