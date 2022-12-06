Show TV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Baba bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 27. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Google'da, Baba canlı izle! Show TV Baba 27. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi son bölümde ne oldu? aratması yapıyor. Baba dizisi canlı izle! Baba canlı yayın izle! Baba HD canlı izle!

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba canlı izle! Show TV Baba 27. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi canlı yayın, son bölümde ne oldu?

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BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 26. Bölümünde; Çöpköy'de herkesin yüreğini ağzına getiren bir olayı çözmeye çalışan Kadir, daha farklı bir gerçekle karşılaşır. İlhan ve Büşra arasındaki yakınlaşma gittikçe artarken beklenmedik bir sırrın ortaya çıkması bir anda her şeyi değiştirir. Çöpköy insanları Kadir'den öğrendikleri şaşırtıcı bir bilgiyle, Selahattin'e karşı verdikleri mücadelenin dozunu artırır.Kimsenin ummadığı bir planın hesabını yapan Selahattin, bütün dengeleri altüst eder. Sürpriz bir isimden aldığı mesajla harekete geçen Begüm, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 27. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in sorguda Selahattin'i suçladığı tanıtımda polis, Selahattin'i köşeye sıkıştırıyor. İlhan ve Büşra da sorguda zor anlar yaşarken polisin Kadir'e "İtiraf et, kurtar kardeşini!" demesi dikkat çekiyor. "Begüm'ün katili kim çıkacak?" sorusunun yanıtı büyük merakla bekleniyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı