Show TV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Baba bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 22. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler Google'da, Baba canlı izle! Show TV Baba 22. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi son bölümde ne oldu? aratması yapıyor. Baba dizisi canlı izle! Baba canlı yayın izle! Baba HD canlı izle!

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba canlı izle! Show TV Baba 22. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba dizisi canlı yayın, son bölümde ne oldu?

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BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 21. Bölümünde: Bir yandan babasının günahını sırtlanmak zorun kalan Kadir, diğer yandan Emin'i sağlığına kavuşturmak için tüm imkanlarını seferber eder. Selahattin'in oyununu çözen Kadir gizlice tesisi çalıştırınca bir kez daha hedef haline gelir. Çöpköy'ü satın almak için harekete geçen İlhan beklemediği bir cevapla karşılaşır. Arka arkaya aldığı kötü haberler yüzünden kontrolü kaybeden İlhan, büyük bir hata yapar. Kadir, babasını kurtarmak için riskli bir hamle yapar. Gizemli bir düşman, Kadir'le İlhan'ı köşeye sıkıştırırken, iyice yakınlaşan Kadir ve Firuze tehlikeli bir oyun oynar.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir, Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulunca, çok zor bir karar alır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Aylar sonra ilk defa Emin'le yüzleşen İlhan, sebep olduğu şeyleri daha yakından görür. Büşra ile bir kez daha konuştuktan sonra başka çaresinin kalmadığını düşünen İlhan, herkesi şaşırtacak bir karar verir. Çöpköy'ün içinde yeni bir iş kolu yaratan Selahattin, bu işin tehlikeli kısmını yaptırmak için sürpriz bir ismi devreye sokar.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı