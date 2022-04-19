Baba CANLI izle! Show TV Baba 10. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Show TV canlı izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Baba canlı izle! Show TV Baba 10. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Sizler için Baba yeni bölüm canlı izleme linkini paylaşacağız. Baba canlı izle! Baba full HD izle! Baba dizisi yeni bölüm canlı izle! Show TV canlı izle linki haberimizde...
Baba canlı izle linki araştırılıyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Baba CANLI izle! Show TV Baba 10. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle linki haberimizde...
Emin'in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar'ın Uğur'la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor. Kardeşlerine rest çeken Servet'in, "Her zaman her yerde karşınızdayım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam'ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.
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Baba'nın 9. Bölümünde; Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.
Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı