Baba CANLI izle! Show TV Baba 10. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Show TV canlı izleme linki!

Baba canlı izle linki araştırılıyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Baba CANLI izle! Show TV Baba 10. bölüm canlı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle linki haberimizde...

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emin'in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar'ın Uğur'la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor. Kardeşlerine rest çeken Servet'in, "Her zaman her yerde karşınızdayım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam'ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.

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BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 9. Bölümünde; Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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