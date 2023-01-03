Show TV'nin sevilen dizisi Baba bu akşam yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Baba bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Baba dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Baba neden yok? Baba dizisi niye yok? Baba yeni bölümü yok mu? İşte ayrıntılar...

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Baba dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok?

BABA DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? (3 OCAK 2023 SALI)

Baba dizisi geçtiğimiz hafta final yaptığı için dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi geçen hafta 27 Aralık Salı 2022 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizi 30. bölüm ile final yapmıştı.

BABA NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

BABA KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı