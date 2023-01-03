Baba bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Baba dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok?
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba bu akşam yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Baba bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Baba dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Baba neden yok? Baba dizisi niye yok? Baba yeni bölümü yok mu? İşte ayrıntılar...
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Baba dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok?
Baba dizisi geçtiğimiz hafta final yaptığı için dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi geçen hafta 27 Aralık Salı 2022 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizi 30. bölüm ile final yapmıştı.
Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı