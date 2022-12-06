Baba 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 28. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
Gündem Haberleri
Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 28. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 28. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 28. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Baba dizisinin 27. bölümünün ardından 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Baba 27. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in sorguda Selahattin'i suçladığı tanıtımda polis, Selahattin'i köşeye sıkıştırıyor. İlhan ve Büşra da sorguda zor anlar yaşarken polisin Kadir'e "İtiraf et, kurtar kardeşini!" demesi dikkat çekiyor. "Begüm'ün katili kim çıkacak?" sorusunun yanıtı büyük merakla bekleniyor.
Baba'nın 26. Bölümünde; Çöpköy'de herkesin yüreğini ağzına getiren bir olayı çözmeye çalışan Kadir, daha farklı bir gerçekle karşılaşır. İlhan ve Büşra arasındaki yakınlaşma gittikçe artarken beklenmedik bir sırrın ortaya çıkması bir anda her şeyi değiştirir. Çöpköy insanları Kadir'den öğrendikleri şaşırtıcı bir bilgiyle, Selahattin'e karşı verdikleri mücadelenin dozunu artırır.Kimsenin ummadığı bir planın hesabını yapan Selahattin, bütün dengeleri altüst eder. Sürpriz bir isimden aldığı mesajla harekete geçen Begüm, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı