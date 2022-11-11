Baba 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba 24. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 24. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 24. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 24. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 24. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 23. Bölümünde; Selahattin, Muhsin'e yapılan saldırıyı öğrenince tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünüp önemli bir hamle yapar. Kadir, Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulunca, çok zor bir karar alır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Aylar sonra ilk defa Emin'le yüzleşen İlhan, sebep olduğu şeyleri daha yakından görür. Büşra ile bir kez daha konuştuktan sonra başka çaresinin kalmadığını düşünen İlhan, herkesi şaşırtacak bir karar verir. Çöpköy'ün içinde yeni bir iş kolu yaratan Selahattin, bu işin tehlikeli kısmını yaptırmak için sürpriz bir ismi devreye sokar.

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba dizisinin 23. bölümünün ardından merakla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

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