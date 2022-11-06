Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 23. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 23. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 23. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

BABA 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba dizisinin 23 bölüm fragmanı 5 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.