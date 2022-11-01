Baba 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 23. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 23. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 23. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 23. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Baba dizisinin 22. bölümünün ardından 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bölüm sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Kadir, Firuze ile birlikteyken Selahattin'e yakalanmaktan son anda kurtulunca, çok zor bir karar alır. Kadir'in dikkatini çekmeye çalışan Firuze, kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Aylar sonra ilk defa Emin'le yüzleşen İlhan, sebep olduğu şeyleri daha yakından görür. Büşra ile bir kez daha konuştuktan sonra başka çaresinin kalmadığını düşünen İlhan, herkesi şaşırtacak bir karar verir. Çöpköy'ün içinde yeni bir iş kolu yaratan Selahattin, bu işin tehlikeli kısmını yaptırmak için sürpriz bir ismi devreye sokar.
Baba'nın 21. Bölümünde: Bir yandan babasının günahını sırtlanmak zorun kalan Kadir, diğer yandan Emin'i sağlığına kavuşturmak için tüm imkanlarını seferber eder. Selahattin'in oyununu çözen Kadir gizlice tesisi çalıştırınca bir kez daha hedef haline gelir. Çöpköy'ü satın almak için harekete geçen İlhan beklemediği bir cevapla karşılaşır. Arka arkaya aldığı kötü haberler yüzünden kontrolü kaybeden İlhan, büyük bir hata yapar. Kadir, babasını kurtarmak için riskli bir hamle yapar. Gizemli bir düşman, Kadir'le İlhan'ı köşeye sıkıştırırken, iyice yakınlaşan Kadir ve Firuze tehlikeli bir oyun oynar.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı