Ekranların yeni dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 19. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba dizisinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

BABA 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 18. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in Emin'i bulduğu tanıtımda baba oğulun birbirine sarıldığı duygu dolu anlar yüreklere dokunurken, büyük kavuşma şimdiden merakla bekleniyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 17. Bölümünde; Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur. Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar. Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır. Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı