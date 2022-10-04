Baba 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 19. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Baba dizisinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Baba 18. Bölüm Fragmanı yayında. Kadir'in Emin'i bulduğu tanıtımda baba oğulun birbirine sarıldığı duygu dolu anlar yüreklere dokunurken, büyük kavuşma şimdiden merakla bekleniyor.
Baba'nın 17. Bölümünde; Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur. Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar. Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır. Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.
Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı