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Baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Baba tutuklandı mı?

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15 yaşındaki bir kız çocuğu, babası tarafından istismar edilirken suçüstü yakalandı. Bursa'da, otomobilde kızına cinsel istismarda bulunurken yakalanan ve daha sonra tahliye edilen Gökmen K., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı.

Bursa'da otomobilde 15 yaşındaki kızı R.K'ye cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalanıp tutuklanan, savcılık soruşturması aşamasında kızı ifade değiştirince tahliye olan 44 yaşındaki Gökmen K.30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı. Peki, Olay nerede oldu? Baba tutuklandı mı?

OLAY NEREDE OLDU?

İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, iddiaya göre kızı ile oral yoldan ilişkiye giren Gökmen K.'yi suçüstü yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini görünce pantolonu yukarı çekip fermuarını kapatan Gökmen K., "Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı.

BABA TUTUKLANDI MI?

Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan mahkeme heyeti, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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