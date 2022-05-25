Baba 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 15. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 15. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 14. Bölümünde; Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir.



BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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