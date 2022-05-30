Baba 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba 15. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Baba 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba 15. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Baba dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Baba dizisinin yeni bölümü ne zaman? Baba 14. fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba 15. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 15. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
Baba'nın 14. Bölümünde; Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir.
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