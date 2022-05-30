Baba 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba 15. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 15. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 14. Bölümünde; Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba'nın 15. Bölümünde; Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulandı ve Servet'e bunu söyledi. Servet ise onu ciddiye almadı. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrendi. Kübra'nın kardeş olmadıklarını öğrendiğini fark etmesi üzerine Şahika ile Kürşat, köşkün kasasını boşaltıp kaçtı. Ertesi sabah Ceyhun'un bağırışlarıyla uyanan Servet, Şahika'nın kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine büyük bir yıkım yaşadı. BABA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ



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