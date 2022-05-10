Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? - Haberler

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Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

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Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

Ekranların yeni dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 13. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Bugün Baba dizisinin 12. bölümü ekranlara gelecek. 12. bölümünün akabinde 13. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

BABA 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Emin'in Kadir'i görebilmek için karakolda olay çıkardığı tanıtımda Kadir, serbest bırakılıyor. Servet'in ailesine yaptıklarını Burak'tan öğrenen Kadir şoke olurken Saruhanlı köşkünde gerilim tırmanıyor. Kadir büyük bir öfkeyle Servet'e saldırırken, "Benim ailemden uzak duracaksın!" sözleri dikkat çekiyor.

Baba'nın 11. Bölümünde; Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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