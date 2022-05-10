Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
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Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Bugün Baba dizisinin 12. bölümü ekranlara gelecek. 12. bölümünün akabinde 13. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Emin'in Kadir'i görebilmek için karakolda olay çıkardığı tanıtımda Kadir, serbest bırakılıyor. Servet'in ailesine yaptıklarını Burak'tan öğrenen Kadir şoke olurken Saruhanlı köşkünde gerilim tırmanıyor. Kadir büyük bir öfkeyle Servet'e saldırırken, "Benim ailemden uzak duracaksın!" sözleri dikkat çekiyor.
Baba'nın 11. Bölümünde; Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.
Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı