BA.2.86 virüsü öldürür mü? Koronavirüs yeni varyantı Türkiye'de var mı?

İngiltere, ABD ve Danimarka'nın ardından İsrail'de de koronavirüsün yeni varyantı "BA.2.86"görüldü. 2020 senesinde başlayan koronavirüsün yeni varyantı hakkında BA.2.86 virüsü nedir, öldürür mü? Koronavirüs yeni varyantı Türkiye'de var mı? soruları aratıldı.

İsrail'de koronavirüsün yeni varyantı "BA.2.86" görüldü. Tespit edilen yeni varyantın ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4. vaka olduğu belirtildi. Peki, BA.2.86 virüsü nedir, öldürür mü? Koronavirüs yeni varyantı Türkiye'de var mı?

BA.2.86 VİRÜSÜ NEDİR?

UKHSA'dan yapılan açıklamada, Omicron varyantının alt türü olarak ortaya çıkan yeni varyantın, yakın zamanda seyahat geçmişi olmamış bir kişide görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "BA.2.86"nın halihazırda bulunan varyantlar ile Omicron'a genomik olarak daha uzak olduğu ve daha yüksek sayıda mutasyon geçirdiği ifade edildi.

Seyahat geçmişi olmayan bir kişide bu virüsün görülmesinin ülke içindeki bulaşmaya işaret ettiği belirtilen açıklamada, henüz yeni varyantın özellikleri ve ciddiyeti üzerine yeterli veri bulunmadığı kaydedildi.

BA.2.86 VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Başkan Yardımcısı Meera Chand, "Birleşik Krallık'ta teyit edilmiş bir vaka var. UKHSA şu anda ayrıntılı bir değerlendirme yapmakta ve zamanı geldiğinde daha fazla bilgi sağlayacaktır. UKHSA durumu yakından izlemeye devam edecek ve analiz sonuçlarını mevcut olduklarında yayınlayacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti. Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda "izlenmesi gereken" kategorisinde 3, "gözlem altındaki" kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

"GÖZLEM ALTINDAKİ VARYANT" OLARAK GÜNCELLENDİ

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi. DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

Henüz birkaç ülkeden raporlar iletildiğini belirten DSÖ, şu anda "izlenmesi gereken" kategorisinde 3, "gözlem altındaki" kategorisinde ise 7 varyant bulunduğunu da ifade etmişti.

KORONAVİRÜS YENİ VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

İngiltere, ABD ve Danimarka'nın ardından İsrail'de de koronavirüsün yeni varyantı "BA.2.86"görüldü. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği belirtildi.