Bağışıklık sistemi için önemli olan vitaminlere vücudumuz ihtiyaç duymaktadır. Yetersiz vitamin alan vücudun direnci düşer ve ardından bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşılır. Yediğimiz besinlerden aldığımız vitaminlerin hepsinin ayrı bir yararı vardır. Peki, B12 vitamini nedir? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vitaminler vücudun gelişmesi için ihtiyaç duyduğumuz organik bileşenlerdir. Sinir sistemi ve bağışıklık sistemiçalışması için gerekli olan B12 vitamini ise vücudumuzda olmazsa olmazdır. Eksikliğinde birçok sağlık sorunu yaşayabiliriz bu nedenle ihtiyacımız olan vitaminler ilaç veya besinler aracılığyla almamız gerekir. B12 vitamini nedir? B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

Suda çözülme özelliğine sahip olan ve vücudumuzda depolanma oranının düşük olduğu bir vitamin çeşididir. İnsan vücudunda depolanması karaciğerde 2 miligram ve diğer bölgelerde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 miligram depolanmaktadır.

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VARDIR?

Genellikle hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamininin bulunduğu besinler başlıca şunlardır:

• Kırmızı et

• Süt ve süt ürünler

• Balık

• Beyaz et

• Yumurta

• Algler ve bitkiler

• Gıda takviyeleri

• Karaciğer ve böbrek sakatatı

• Yoğurt

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

• Kişide kansızlık meydana gelir.

• Çarpıntı

• Çabuk yorgun düşme

• Halsizlik

• Göz kararması

• Dikkat dağınıklığı

• Vücudun bazı bölgelerinde karıncalanmalar

• Unutkanlık

• Depresyon

• Dilde yanma hissi

• Metabolizma yavaşlaması

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

B12 vitamini takviyesi için vitamin hapları kullanılır. Yetersiz gelen ilaç tedavisinin yerine iğne de verilebilir. Doktorunuz size uygun olarak 1000 mcg veya 500 mcg olarak tablet ilaçları yazacaktır.

B12 DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Vücudumuzun ihtiyacı olan günlük b12 miktarı 2-3 mcg'dir.

Yapılan kan testlerinde b12 miktarının seviyesi 200pg/mlile 800 pg/ml arasında olması gerekir.

200 pg/mg altındaki değerler düşük değer olarak tanımlanır.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.