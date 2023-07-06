B1 ehliyet hangi araçları kullanır? B1 Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? B ve B1 ehliyet farkı! B Sınıfı ehliyet almak için ne gerekiyor?

Genellikle ehliyet sahibi olmak isteyen birçok kişinin merak ettiği sorulardan bir tanesi de B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? Sorusudur. Peki B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? B Sınıfı ehliyet almak için ne gerekiyor? B1 ehliyet hangi araçları kullanır? B ve B1 ehliyet farkı nedir? Sorularının işte cevabı.

B1 ehliyet hangi araçları kullanır, sorusuna yanıt aranıyor. Ehliyet sahibi olmak isteyenlerin veya tekrar ehliyet almak isteyenlerin merak ettiği ve öğrenmesi gerektiği bu konu ehliyet sınıfları açısından büyük önem arz etmektedir. Ehliyet alırken birçok belgeyi sürücü kursuna iletmeniz gerekmekte. Peki B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? B Sınıfı ehliyet almak için ne gerekiyor?

B1 EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

Normal B sınıfına göre kapsamı daha dar olan B1 ehliyetle yalnızca 4 tekerlekli motosikletler kullanılabiliyor. M sınıfı mopedleri de kapsayan B1 ehliyet sahipleri motor gücü 15 KW'ın altında olan ve ağırlığı 400 kg'ı geçmeyen araçları kullanabiliyor. Bu tip sürücü belgesine sahip olmak için diğer B grubu sürücü belgelerinden farklı olarak 16 yaşını doldurmuş olmak yeterli.

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?

B Sınıfı ehliyet sınıfına sahip olan sürücüler aşağıdaki araçları sürebilir:

Otomobil(B)

Kamyonet(B)

Ayrıca:

Traktör(F)

Motor bisiklet(M)

ATV(B1)

B SINIFI EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER