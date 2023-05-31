B tipi cezaevi hangi suçları kapsar? B tipi cezaevi nedir? B tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki B tipi cezaevi hangi suçları kapsar? B tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? B tipi cezaevi nerelerde var? B tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu B tipi cezaevi nedir? B tipi cezaevinde kimler kalır? B tipi cezaevi hangi suçları kapsar? B tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. B tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

B TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan B tipi cezaevi nedir? ve B tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. B tipi cezaevlerinde;

7 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunmaktadır. Bu tip cezaevlerinde diğer tiplerde olduğu gibi kadın ve çocuk hükümlüler için farklı bölümler ayrılmıştır. Her koğuşun yanında banyo ve gerektiğinde mutfak olarak da kullanılabilen alan ve her koğuşun havalandırması bulunur. B tipi cezaevleri 62 mahkum kapasitesine sahiptir.

B TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

7 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevinde farklı türklerde suç işlemiş kişiler yatmaktadır. B tipi cezaevinde diğer cezaevlerinde de olabileceği gibi kadın ve çocuk mahkumlar için farklı bir bölüm bulunmaktadır. B tipi cezaevi Türkiye'de sadece 2 yerde vardır. Mahkum yakınları genellikle B tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tip cezaevinde genellikle hafif suçlardan kalanlar bulunmaktadır. Sayısı zaten az olan bu kurumlarda ağır suçlardan ceza alanlar bulunmamaktadır.

B TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası B tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. B tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilenler genellikle hafif suçlardan dolayı yatmaktadır. Ağır suç işleyen kişiler B tipi cezaevinde yatmamaktadır.

B TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri küçük cezaevleri olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. B tipi cezaevi Türkiye'de sadece Aksaray ve Kayseri de bulunmaktadır. Bu cezaevlerinin isimleri Aksaray Şereflikoçhisar B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kayseri Develi B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'dur. B tipi cezaevinde bulunan mahkumlar genellikle hafif suçlardan ceza alanlardır ve ceza sürelerini burada tamamlarlar.