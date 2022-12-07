B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır ve b ehliyeti kimlere verilir soruları araştırılıyor. B sınıfı ehliyete sahip olanlar hangi aracı kullanabilir merak ediliyor. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için kullanıcılara sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır ve B ehliyet kimlere verilir merak ediliyor. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir? sorularına yanıt aranıyor. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir? Detaylar haberimizdedir…

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANILIR?

Eğer sürücüler otomobil ya da kamyonet gibi araçları kullanmak isterlerse B sınıfı ehliyet almaları gerekir. B sınıfı ehliyet almayı hak kazanan kişiler, aynı zamanda da B1 ve F sınıfı araçları da kullanma hakkı kazanırlar. B1 ve F sınıfı araçların yanında M sınıfı araçları da kullanabiliyorlar.

B SINIFI EHLİYET ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ehliyet almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir,

En az ilkokul mezunu olmak,

Kendilerinden istenen sağlık belgelerini tam olarak kuruma sunmaları şarttır.

Nüfuz cüzdanı fotokopisi,

2 adet resim ( biyometrik)

Ülkemizde en çok tercih edilen ehliyet türü B sınıfı ehliyet içinyukarıda verilen şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

B SINIFI EHLİYET NEDİR?

B sınıfı ehliyet otomobil ve kamyonet tipi araçları kapsayan ehliyet sınıfı oluyor. B sınıfı ehliyetin süresi ise 10 yıl olarak geçiyor.