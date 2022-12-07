B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir?
Gündem Haberleri
B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır ve b ehliyeti kimlere verilir soruları araştırılıyor. B sınıfı ehliyete sahip olanlar hangi aracı kullanabilir merak ediliyor. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir?
Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için kullanıcılara sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır ve B ehliyet kimlere verilir merak ediliyor. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir? sorularına yanıt aranıyor. B sınıfı ehliyeti hangi araçlar için kullanılır? B ehliyet kimlere verilir? Detaylar haberimizdedir…
Eğer sürücüler otomobil ya da kamyonet gibi araçları kullanmak isterlerse B sınıfı ehliyet almaları gerekir. B sınıfı ehliyet almayı hak kazanan kişiler, aynı zamanda da B1 ve F sınıfı araçları da kullanma hakkı kazanırlar. B1 ve F sınıfı araçların yanında M sınıfı araçları da kullanabiliyorlar.
Ehliyet almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir,
En az ilkokul mezunu olmak,
Kendilerinden istenen sağlık belgelerini tam olarak kuruma sunmaları şarttır.
Nüfuz cüzdanı fotokopisi,
2 adet resim ( biyometrik)
Ülkemizde en çok tercih edilen ehliyet türü B sınıfı ehliyet içinyukarıda verilen şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.
B sınıfı ehliyet otomobil ve kamyonet tipi araçları kapsayan ehliyet sınıfı oluyor. B sınıfı ehliyetin süresi ise 10 yıl olarak geçiyor.