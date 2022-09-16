Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? İşte detaylar haberimizde...

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANILIR?

Eğer sürücüler otomobil ya da kamyonet gibi araçları kullanmak isterlerse B sınıfı ehliyet almaları gerekir. B sınıfı ehliyet almayı hak kazanan kişiler, aynı zamanda da B1 ve F sınıfı araçları da kullanma hakkı kazanırlar. B1 ve F sınıfı araçların yanında M sınıfı araçları da kullanabiliyorlar.

B SINIFI EHLİYET ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ehliyet almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir,

En az ilkokul mezunu olmak,

Kendilerinden istenen sağlık belgelerini tam olarak kuruma sunmaları şarttır.

Nüfuz cüzdanı fotokopisi,

2 adet resim ( biyometrik)

Ülkemizde en çok tercih edilen ehliyet türü B sınıfı ehliyet içinyukarıda verilen şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

B EHLİYET NEDİR?

B sınıfı ehliyet otomobil ve kamyonet tipi araçları kapsayan ehliyet sınıfı oluyor. B sınıfı ehliyetin süresi ise 10 yıl olarak geçiyor.