B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? B Sınıfı ehliyet almak için ne gerekiyor?
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Genellikle ehliyet sahibi olmak isteyen birçok kişinin merak ettiği sorulardan bir tanesi de B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? Sorusudur. Peki B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? B Sınıfı ehliyet almak için ne gerekiyor? Sorularının işte cevabı.
Ehliyet sahibi olmak isteyenlerin veya tekrar ehliyet almak isteyenlerin merak ettiği ve öğrenmesi gerektiği bu konu ehliyet sınıfları açısından büyük önem arz etmektedir. Ehliyet alırken birçok belgeyi sürücü kursuna iletmeniz gerekmekte. Peki B Sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? B Sınıfı ehliyet almak için ne gerekiyor?
B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?
B Sınıfı ehliyet sınıfına sahip olan sürücüler aşağıdaki araçları sürebilir:
- Otomobil(B)
- Kamyonet(B)
- Ayrıca:
- Traktör(F)
- Motor bisiklet(M)
- ATV(B1)
B SINIFI EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Eski sürücü belgeniz varsa fotokopisi
- Öğrenim durumunuzu belirten bir belge veya diplomanız
- 6 Adet fotoğraf
- Sürücü olur sağlık raporu
- Kan grubu kartı
- Adli sicil kaydı beyanı- E-devletten alınıyor.
- Adres beyanı-Sürücü kursunda doldurulacak.
- Sözleşme-Sürücü kursunda doldurulacak.