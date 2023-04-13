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B.Leverkusen - Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sporting Lisbon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

B.Leverkusen - Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sporting Lisbon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen B.Leverkusen - Gilloise takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. B.Leverkusen - Gilloise maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler B.Leverkusen - Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, B.Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, B.Leverkusen - Gilloise maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir?

B.Leverkusen - Gilloise maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen B.Leverkusen - Gilloise takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. B.Leverkusen - Gilloise maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler B.Leverkusen - Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, B.Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, B.Leverkusen - Gilloise maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Detaylar...

B.Leverkusen - Gilloise maçı saat 22.00'de başlayacak.

B.Leverkusen - Gilloise maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

B.Leverkusen - Gilloise maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

B.Leverkusen - Gilloise maçı Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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