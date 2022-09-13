B.Leverkusen - Atletico Madrid maçı canlı izle! B.Leverkusen - Atletico Madrid maçı şifresiz Exxen HD canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL) canlı iz
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B.Leverkusen - Atletico Madrid maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi B.Leverkusen - Atletico Madrid maçı 13 Eylül 2022 Salı günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformundan naklen canlı olarak yayınlanacak.
Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aranguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; Schick.
A. Madrid: Grbic; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Felix, Morata.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 gecesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.