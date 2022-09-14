B.Leverkusen - Atletico Madrid 2-0 MAÇ ÖZETİ! Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maç özeti izle (VİDEO)

Şampiyonlar Ligi B grubu maçında B.Leverkusen - Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lık Bayern Leverkusen galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte B.Leverkusen - Atletico Madrid maç özeti! B.Leverkusen - Atletico Madrid maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi B grubu maçında B.Leverkusen - Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 sonuçla Bayern Leverkusen kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte B.Leverkusen - Atletico Madrid maç özeti! B.Leverkusen - Atletico Madrid maç özeti izle (VİDEO)

B.LEVERKUSEN - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!